Koblenz

Im zweiten Heimspiel ohne die Unterstützung der Zuschauer empfangen die EPG Baskets Koblenz am Samstag (18 Uhr) die Zweitvertretung des FC Bayern München. Trotz Spielabsage in der Vorwoche weilen die Koblenzer noch immer an der Spitze der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd mit drei Siegen aus drei Partien. Gegner Bayern München II holte bislang zwei Siege aus vier Vergleichen und war in der Vorwoche gleich doppelt gefordert. Im Heimspiel unterlag man den Dresden Titans knapp, auswärts gab es zwei Tage zuvor einen deutlichen Sieg in Hanau.