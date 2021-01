Koblenz

Nach drei spielfreien Wochen greifen die EPG Baskets Koblenz wieder aktiv in das Geschehen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd ein. Die Mannschaft von Trainer Danny Rodriguez tritt am Samstag (19.30 Uhr) bei den Arvato College Wizards Karlsruhe zu ihrer ersten Rückrundenbegegnung an, nachdem das Rheinland-Pfalz-Derby in Speyer in der Vorwoche wegen einer Hallensperrung verlegt wurde.