Nur fünf Tage nach der Niederlage der EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd bei den Basketball Löwen Erfurt kommt es in der CGM Arena auf dem Oberwerth zum erneuten Aufeinandertreffen der Play-off-Aspiranten. Am Donnerstagabend (19.30 Uhr) wollen sich die Rhein-Mosel-Städter für die in Thüringen erlittene dritte Saisonniederlage revanchieren.