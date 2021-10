Ein letztes Mal soll die Sporthalle auf der Karthause den EPG Baskets Koblenz als Spielstätte in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B dienen. Zu Gast am heutigen Samstagabend (19.30 Uhr) wird der BBC Coburg sein. Mit dem nächsten Heimspiel in drei Wochen gegen die White Wings Hanau ist der Umzug in die CGM Arena auf dem Oberwerth fest eingeplant.