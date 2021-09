Baskets verpflichten einen U 16-Nationalspieler

Die Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd hat noch nicht begonnen, da haben die EPG Baskets Koblenz schon einen Konkurrenten weniger: Der SV Oberelchingen 1930 ist Inhaber der Lizenz der scanplus baskets Elchingen für die Teilnahme am Spielbetrieb der Pro B Süd und erklärte nun den Verzicht auf die Teilnahme am Spielbetrieb. Der Grund dafür ist der Insolvenzantrag des langjährigen Sponsors, der Scanplus GmbH, des Klubs. Somit steht der SV Oberelchingen in der Saison 2021/2022 als erster Absteiger der Pro B in die 1. Regionalliga fest und ist von der Teilnahme am Spielbetrieb ausgeschlossen. Die geplanten Spiele von Elchingen in der Pro B Süd entfallen somit, sodass der jeweilige Gegner an den jeweilig geplanten Spieltagen spielfrei hat. Die Koblenzer hätten am 10. Oktober gegen Elchingen spielen sollen.