Mit dem Auswärtsspiel bei den Basketball Löwen Erfurt beenden die EPG Baskets Koblenz am Sonntag (16 Uhr) die Hinrunde der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd. Kurioserweise lässt das Rückspiel, weil vorverlegt, nicht lange auf sich warten. Nur vier Tage später treffen sich die Teams erneut. Dann (Do., 19.30 Uhr) in der CGM Arena auf dem Koblenzer Oberwerth.