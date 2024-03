Plus Koblenz

Baskets sollen erwachsen werden: Koblenz spielt auswärts in Dresden – Klassenverbleib ist bestimmendes Thema

Von Lutz Klattenberg

i Baskets-Coach Marco van den Berg fordert seine Spieler auf, klüger und erwachsener zu Werke zu gehen. Foto: Heil

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie müssen sich die EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A mit zwei Gegebenheiten anfreunden. Die Play-offs werden im ersten Jahr der Ligazugehörigkeit nicht mehr erreicht, auch wenn eine minimale theoretische Restchance besteht. Viel mehr muss der Blick nach unten gehen. Der Klassenverbleib ist vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (17 Uhr) bei den Dresden Titans das bestimmende Thema.