Koblenz

Im letzten Heimspiel des Jahres empfangen die EPG Baskets Koblenz das Tabellenschlusslicht der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd, die Fraport Skyliners Juniors. Am heutigen Samstag (18 Uhr) werden die Hessen auf der Koblenzer Karthause erwartet. Nach dem Auswärtsspiel in Hanau in der kommenden Woche wartet auf die Baskets eine zweiwöchige Weihnachtspause.