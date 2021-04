Saisonende oder der nächste Schritt in Richtung Aufstieg in die 2. Basketball-Bundesliga Pro A? Für die EPG Baskets Koblenz kommt es in Schleswig-Holstein bei den Itzehoe Eagles am Samstag ab 19.30 Uhr zum entscheidenden Duell. Nur der Sieger der Begegnung rückt in die zweite Gruppenphase der Play-offs vor und darf weiterhin vom Aufstieg in die Zweitklassigkeit träumen.