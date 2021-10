Nach zwei Siegen zum Auftakt in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd über die Fraport Skyliners Juniors und den Nachwuchs des FC Bayern München geht es für die EPG Baskets Koblenz am Sonntag (16 Uhr) nach Karlsruhe. In der Fächerstadt warten die Arvato College Wizards auf die Rhein-Mosel-Städter. Die Karlsruher absolvierten erst eine Partie, die sie gegen die BIS Baskets Speyer mit 86:79 für sich entscheiden konnten.