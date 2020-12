Koblenz

Sieg und Verstärkung: Die EPG Baskets Koblenz setzten sich im dritten Testspiel in einer umkämpften Partie nach Verlängerung mit 81:76 (68:68, 35:43) gegen Racing Luxemburg durch. Dabei präsentierten die Gastgeber, die am 17. Oktober ihr erstes Meisterschaftsspiel in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B bestreiten, auf der Koblenzer Karthause einen weiteren Zugang, der gleich überzeugte. Die Baskets verpflichteten den 26-jährigen Spielmacher Marley Jean-Louis, der zuletzt für den FC Schalke 04 in der Pro A auflief.