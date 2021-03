Die EPG Baskets Koblenz haben durch den 88:76 (50:44)-Sieg bei den Baskets Speyer die Play-off-Runde sicher und spielen nun als Neuling der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd um den Aufstieg in die zweithöchste deutsche Liga, die Pro A. Die Partie in Speyer verlief von Beginn an bis zum Abpfiff enorm spannend.