Gießen

Am Ende war es die individuelle Klasse von Flügelspieler Jacob Mampuya, die den EPG Baskets Koblenz einen knappen 82:80 (41:36)-Erfolg im Nachholspiel bei den Gießen 46ers Rackelos in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd rettete. Mampuya erzielte die letzten acht Punkte der Baskets. Darunter fällt auch der entscheidende Dreipunktewurf 33 Sekunden vor Spielende. Glück benötigten die Rhein-Mosel-Städter, denn die Lahnstädter hatten in der Schlusssekunde gleich zweimal die Möglichkeit, eine Partie auf Augenhöhe auszugleichen.