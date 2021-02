In der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd steht für die strauchelnden EPG Baskets Koblenz das vorletzte Heimspiel der regulären Saison an. Zu Gast am Samstag (19.30 Uhr) auf der Koblenzer Karthause sind die Basketball Löwen Erfurt, das Schlusslicht der Liga. Beide Teams kommen in den vergangenen sieben Wochen des Jahres auf lediglich einen Sieg.