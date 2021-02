Baskets Koblenz kämpfen gegen den Trend an – Zwei Heimspiele gegen Dresden und Hanau

Die EPG Baskets Koblenz befinden sich inmitten ereignisreicher Tage. Nach den Personalwechseln zu Wochenbeginn stehen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd für die Mannschaft von Trainer Danny Rodriguez nun zwei Heimspiele binnen 72 Stunden auf dem Programm. Am Donnerstag (19 Uhr) werden zum Nachholspiel aus dem Dezember die Dresden Titans erwartet, die nach vier Siegen in Folge nach der Tabellenspitze greifen. Koblenz dagegen muss auf dem Weg in die Play-offs eine Serie von vier Niederlagen stoppen. Am Samstag (19.30 Uhr) kommen dann die White Wings Hanau auf die Karthause, bevor den Baskets schwere Auswärtsaufgaben bevorstehen.