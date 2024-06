Plus Koblenz Baskets Koblenz holen zwei US-Amerikaner – Damit ist Ausländerkader erst einmal komplett Bei den EPG Baskets Koblenz geht der Kapitän Marvin Heckel von Bord (die RZ berichtete). Dafür vermeldet der Basketball-Zweitligist (Pro A) aber auch zwei Neuzugänge, zwei US-Amerikaner. Lesezeit: 2 Minuten

Zum einen kommt mit Michael Bradley ein Importspieler auf der Point Guard Position. Zuletzt spielte der 1,85 große und 83 Kilogramm schwere Bradley (22) in der ersten amerikanischen College Liga an der Northern Kentucky University, wo er in knapp 34 Minuten Spielzeit neben seinen 4,5 Assists pro Spiel auch 10,2 ...