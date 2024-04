Plus Koblenz

Baskets Koblenz haben alles in der eigenen Hand: Schlüsselspiel beim VfL Bochum

Von Lutz Klattenberg

i Baskets-Coach Marco van den Berg Foto: Wolfgang Heil/Archiv

Die positivste Randerscheinung des vergangenen Spieltag in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A war für die EPG Baskets Koblenz sicherlich, dass im Tabellenkeller auch die Konkurrenz keine Siege einfahren konnte. So bleibt die Ausgangssituation vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum (Sonntag, 17 Uhr) ernst, aber weiter ist in Sachen Klassenverbleib alles in eigener Hand.