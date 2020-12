Baskets Koblenz: C.J. Oldham überzeugt als Allrounder

Koblenz

Den gegnerischen Defensivreihen geht der Mann des Koblenzer Teams EPG Baskets mit der Trikotnummer eins aufgrund seiner hohen Flexibilität auf dem Spielfeld Woche für Woche auf die Nerven. C.J. Oldham, bürgerlich Calvin Eugene Oldham Junior, kam als Sohn eines Basketballspielers und heutigen Übungsleiters in Berlin auf die Welt. Sein Leben ist vom ersten Tag an durch den Basketballsport bestimmt. Der 29-Jährige ging bereits in Bayreuth und in Leverkusen in deren Nachwuchsmannschaften auf Korbjagd, bevor der Weg an das College im Heimatland des Vaters folgte. Nach seinem abgeschlossenen Studium im Fachbereich Maschinenbau startete C.J. Oldham als Basketballprofi in Europa, unter anderem in Skandinavien, durch.