Koblenz

Die EPG Baskets Koblenz kommen im neuen Jahr einfach nicht in Schwung. Im Heimspiel gegen die OrangeAcademy Ulm setzte es für die Mannschaft von Trainer Danny Rodriguez die dritte Pleite in Folge in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd. Die 63:73 (34:29)-Niederlage auf der Koblenzer Karthause war letztlich verdient wie auch vermeidbar und offenbarte wiederkehrende Schwächen.