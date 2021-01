Koblenz

„Das Spiel in Frankfurt ist ein Pflichtsieg, wenn man an den eigenen Ambitionen festhalten will“, macht Danny Rodriguez, Trainer der EPG Baskets Koblenz, deutlich. Nach drei Niederlagen in Serie und dem Abrutschen auf den sechsten Tabellenplatz sucht man am Deutschen Eck den Weg zurück in die Erfolgsspur der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd. Am Samstag (18 Uhr) gastieren die Baskets bei den Fraport Skyliners Juniors in Frankfurt.