Zum Abschluss der englischen Woche steht den EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A eine lange Auswärtsfahrt bevor. Nach der knappen Niederlage in Frankfurt (74:71) und der deutlicheren Heimpleite gegen die Gießen 46ers am Mittwoch (76:91) geht es für die Rhein-Mosel-Städter am Sonntag (17 Uhr) ins niedersächsische Quakenbrück zum Kellerduell bei den Artland Dragons.