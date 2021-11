Mit dem Heimspiel der EPG Baskets Koblenz gegen die White Wings Hanau in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd soll am Sonntag (17 Uhr) eine neue Ära eingeläutet werden. Die Rein-Mosel-Städter ziehen von der Schulsporthalle auf der Karthause, in der sechs Jahre die Heimspiele ausgetragen wurden, in die Oberwerther CGM Arena um und wollen dadurch die Professionalisierung weiter vorantreiben.