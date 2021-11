Die Heimpremiere in der CGM Arena auf dem Oberwerth ist geglückt: Die in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd spielenden EPG Baskets Koblenz haben vor 1200 basketballbegeisterten Zuschauern eine beeindruckende Leistung gezeigt und die White Wings Hanau deutlich mit 84:54 in der neuen sportlichen Heimat geschlagen. Bei dem Erfolg mit schlussendlich 30 Zählern Vorsprung ragten bei den Gastgebern der starke Aufbauspieler Marvin Heckel und die mannschaftliche Geschlossenheit heraus.