Nach der erfolgreichen Auswärtsfahrt nach Oberfranken zum BBC Coburg geht es für die EPG Baskets Koblenz weiter in die bayrische Landeshauptstadt. Die Rhein-Mosel-Städter gastieren am Samstag (20.30 Uhr) im Audi Dome beim FC Bayern München II. Der Nachwuchs des deutschen Vizemeisters steht derzeit mit zwei Siegen aus 15 Partien am Tabellenende der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd.