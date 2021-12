Die Weihnachtspause in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd war kurz und das Kalenderjahr 2022 beginnt für die EPG Baskets Koblenz mit einer guten Nachricht. Für das Heimspiel am Sonntag (17 Uhr) in der CGM Arena auf dem Koblenzer Oberwerth gegen die Gießen 46ers Rackelos sind Zuschauer zugelassen. 800 dürfen es sein unter Einhaltung der 2G-plus-Regelung und unter der Voraussetzung, dass diese nur aus Koblenz und der Region kommen.