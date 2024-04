Plus Bochum

Baskets bringen Führung nicht ins Ziel – Koblenz verliert in Bochum

Von Lutz Klattenberg

i Die Baskets Koblenz um Trainer Marco van den Berg (rechts) und Marvin Heckel mussten auch in Bochum eine Niederlage hinnehmen. Foto: Wolfgang Heil/Archiv

Die EPG Baskets Koblenz haben beim VfL Bochum auch das siebte Spiel in Serie in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A verloren und dabei in den letzten 131 Sekunden des Spiels eine 73:62-Führung noch abgegeben.