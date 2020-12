Ulm

Die EPG Baskets Koblenz haben im Spitzenspiel der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd bei der OrangeAcademy Ulm eine deutliche Niederlage kassiert. Beim 75:98 (38:54) zeigten sich die jungen Spatzen in allen Belangen der Mannschaft vom Deutschen Eck überlegen. Die Ulmer eroberten durch den sechsten Sieg im siebten Spiel die alleinige Tabellenführung der Pro B Süd. Die Mannschaft von Trainer Danny Rodriguez kann sich schon am morgigen Dienstag (20 Uhr) rehabilitieren, wenn das Nachholspiel in Gießen ansteht.