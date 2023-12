Baskets atmen auf und legen personell nach – Koblenz besiegt Schlusslicht 87:66

Die EPG Baskets Koblenz haben ihre vier Spiele währende Niederlagenserie in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A gestoppt und ihr Heimspiel gegen die Artland Dragons klar mit 87:66 (46:30) gewonnen. 1222 Zuschauer in der CGM Arena auf dem Oberwerth sahen den zweiten Koblenzer Heimerfolg in dieser Saison, der auf einer mannschaftlich geschlossenen Leistung fußte.