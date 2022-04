Basketball: Lutzerather Höhe verliert 23:56

Vier, sieben, sechs und noch einmal sechs Punkte bekamen die Zuschauer von der SSG in den einzelnen Vierteln zu sehen. Am besten gelang das gegen Linz noch Sara Naß, die acht Punkte erzielte. Die SSG liegt nach neun Spielen auf dem fünften Rang, der einzige Sieg gelang durch eine 20:0-Wertung der Partie gegen den Tabellenletzten ETuS Trier, der die gleiche Bilanz wie Lutzerath aufweist. Mit MJC Trier III und TuS Mosella Schweich hatten in der durch Corona geprägten Saison zwei Teams zurückgezogen, das letzte Spiel der SSG findet am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr bei den TVG Baskets Trier statt. mb Foto: Alfons Benz