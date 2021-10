Auch wenn es in dieser Szene so aussieht, als wenn es der TSV Emmelshausen (in Orange) um Matthias Will am Ball schwer hatte, sich beim TuS Kaisersesch durchzusetzen, so gelang das den Basketballern aus dem Vorderhunsrück im Duell der Kreisliga A Koblenz mit 71:51 (36:23) doch sehr deutlich. Für Emmelshausen war es der dritte Sieg im vierten Spiel, nur gegen den noch makellosen Spitzenreiter Post SV Remagen gab es eine Niederlage.