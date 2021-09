Mit kleiner Besetzung, aber großen Erwartungen, starten die Basketballer der DJK Andernach in ihre erste Oberligasaison. Zu Gast ist am Sonntag (18 Uhr) in der Sporthalle des Andernacher Bertha-von-Suttner-Gymnasiums der TV Illingen aus dem Saarland, der sein erstes Saisonspiel gegen die TSG Heidesheim mit 59:69 verloren hat. Die Andernacher waren spielfrei, ihr Spiel bei der DJK/MJC Trier findet erst am 14. Oktober, statt.