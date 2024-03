Plus Mainz

Aufstieg in die Oberliga: VfL Bad Kreuznach nutzt ersten Matchball zum Titelgewinn

Von Tina Paare

i Die Luchse sind am Ziel: Über die Landesliga-Meisterschaft und die Rückkehr in die Oberliga freuen sich (hintere Reihe von links) Assistenztrainer Matthias Holzberger, Abdullah Kiziltoprak, Marvin Helmes-Stumpf, Stephan Beck, Tom Deutscher, Benedi de Oliveira, Trainer Kenan Jasarevic sowie (vordere Reihe von links) Andrii Shchepkin, Kevin Klein, Erdon Sllamniku, Nils Hilgert und John Amporful Foto: Kenan Jasarevic/VfL Bad Kreuznach

Die Basketballer des VfL Bad Kreuznach haben es geschafft. Am vorletzten Spieltag machten sie die Meisterschaft in der Landesliga perfekt und erreichten damit das Ziel, auf das sie lange und intensiv hingearbeitet hatten: den Aufstieg in die Oberliga.