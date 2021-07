Die EPG Baskets Koblenz feilen weiter an ihrem Kader für die kommende Spielzeit in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B. Als vierter Neuzugang wechselt der 21-jährige Leo Saffer von den Basketball Löwen Erfurt, bei denen er in der letzten Saison ebenfalls in der Pro B auf Korbjagd ging, an Rhein und Mosel. Hinzu kommt, dass Aufbauspieler Lucas Mayer ein weiteres Jahr für die Baskets auflaufen wird.