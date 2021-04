Auf die Baskets Koblenz warten zwei Auswärtsaufgaben – Übungsleiter Danny Rodriguez formuliert das Ziel: Derbysieg und Teilnahme an den Play-offs sichern

Die EPG Baskets Koblenz sehen auf der Zielgeraden der regulären Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd einer englischen Auswärtswoche entgegen. Am Mittwochabend gastiert die Mannschaft von Trainer Danny Rodriguez im Rheinland-Pfalz-Duell bei den Ahorn Camp BIS Baskets Speyer. Die Dresden Titans erwarten die Moselstädter am Samstagabend zum Heimspiel.