Plus Koblenz Auch Richmond kann’s nicht richten – Koblenz verliert auch gegen Nürnberg Der Druck auf die EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A steigt zunehmend. Im Heimspiel in der CGM Arena vor 1020 Zuschauern unterlagen die Koblenzer den Nürnberg Falcons mit 76:83 (39:31). Von Lutz Klattenberg

Für die Baskets war diese Niederlage gegen den oberen Tabellennachbarn die vierte Pleite in Serie, die dritte Niederlage nach dem Trainerwechsel Anfang Januar. Der erhoffte Effekt scheint damit erst einmal verpufft, der Negativtrend hält an, und die Probleme der Koblenzer wiederholen sich. Die Partie zweier deutlich verunsicherter Teams mündete in einer ...