Am Sonntagabend ab 18 Uhr empfängt die DJK Andernach in der Basketball-Oberliga die zweite Mannschaft des ASC Theresianum Mainz. Nach aktuellem Stand kann Trainer Micky Vlajnic auf elf Spieler zurückgreifen. Die DJK ist somit etwas tiefer besetzt als noch im Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende beim TBS Saarbrücken.