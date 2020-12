Andernach

Seit mehr als 20 Jahren spielen die Basketballer der DJK Andernach in der Landesliga Rheinland, sind in dieser Zeit niemals auf- oder abgestiegen. In den vergangenen fünf Spielzeiten wurden sie drei Mal Zweiter und zwei Mal Dritter; insofern kommt es nicht überraschend, dass die Andernacher, die eine Spielgemeinschaft mit dem BBC Neuwied betreiben, in dieser Saison kurz vor dem großen Wurf, dem Gewinn des Meistertitels und der Aussicht auf den Aufstieg in die Oberliga stehen.