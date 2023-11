Plus Koblenz Als der Aufstiegstraum platzte – Koblenz hat mit Düsseldorf noch eine Rechnung offen Nach drei Heimspielen in Serie sind die EPG Baskets Koblenz in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A wieder auswärts gefordert (Sa., 19 Uhr). Für die Mannschaft von Trainer Pat Elzie geht es den Rhein hinab zu den Giants Düsseldorf. Von Lutz Klattenberg

Mit sechs Spielen in 30 Tagen war der erste Monat für Koblenz in der neuen Liga fordernd. Drei Siege stehen drei Niederlagen gegenüber. „Aufregend war es auf jeden Fall“, blickt Elzie zurück. „Erst die drei Auswärtsspiele mit langen Fahrten, dann drei Mal in eigener Halle. Das ist schon etwas ungewöhnlich. ...