Aggressives Verhalten soll eingedämmt werden: Der Fokus beim VfL Bad Kreuznach liegt auf dem Fair Play

Die Premiere im Vorjahr war ein Erfolg. Am Wochenende ist der VfL Bad Kreuznach erneut Gastgeber eines Turniers mit amerikanischen Teams. Unter dem Namen „T.

Green International Invitational“ wird beim VfL attraktiver Basketballsport geboten. Neben neun amerikanischen Mannschaften sind eine Woche vor ihrem Start in der Oberliga auch die Luchse dabei. „Das Ganze läuft in Kooperation mit der Military Basketball Association. Zu Coach Theodus Green habe ich ein sehr gutes Verhältnis, mit ihm haben wir auch die Summer-League bei uns ausgetragen“, berichtet VfL-Abteilungsleiter Sven Koller. Los geht es am Freitag um 18 Uhr in der MaLuKi-Halle mit einem Dreier- und Dunk-Contest, um 19.30 Uhr beginnt das All-Star-Game mit den besten Spielern aus allen Teams. Für die Luchse mit dabei sind Stephan Beck und Benedi de Oliveira. Nach der Eröffnungszeremonie am Samstag um 9 Uhr werden die Basketballer dann in zwei Hallen ihr Können zeigen. Um auf Ganzfeld spielen zu können, geht es in der MaLuKi-Halle und zusätzlich in der Jakob-Kiefer-Halle rund, dort werden die Finalteilnehmer für Sonntag ermittelt. „Wir haben wieder Foodtrucks da, die amerikanisches Essen anbieten, dazu gibt es Hot Dogs und Getränke. Es ist also für alles gesorgt“, sagt Koller und freut sich auf spannende Spiele und eine große Zuschauerkulisse. Nächsten Donnerstag steht der Basketball-Abteilung bereits das nächste Event bevor. Gemeinsam mit den Wrestling Tigers richten sie den Vereins-Feierabendmarkt auf dem Kornmarkt aus. tip