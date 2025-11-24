Rheinhesse bei Darts-WM Niko Springer will sich erneut im „Ally Pally“ beweisen 24.11.2025, 18:03 Uhr

i Der aus dem rheinhessischen Siefersheim stammende Niko Springer hat sich bereits zum zweiten Mal für die Darts-WM in London qualifiziert. Bradley Collyer/picture alliance/dpa/PA Wire

Am 11. Dezember beginnt die Darts-WM in London. Wenn es in der „Kultstätte Ally Pally“ zur Sache geht, wird Niko Springer bereits zum zweiten Mal mittendrin statt nur dabei sein – und auch der Gegner des Rheinhessen steht schon fest.

Wer einmal London besucht hat, kennt das Gefühl möglicherweise: Die britische Hauptstadt kann einen so schnell in den Bann ziehen, dass bereits bei der Abreise die nächste Visite geplant wird. Die Gründe für diese Faszination können vielfältig sein. Für den aus Siefersheim (Kreis Alzey-Worms) stammenden Niko Springer hat die Begeisterung primär mit dem Pfeile werfen zu tun.







