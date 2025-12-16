Rheinhesse bei WM in London Niko Springer peilt Einzug in die nächste Runde an Lukas Erbelding 16.12.2025, 08:00 Uhr

i Der Siefersheimer Niko Springer nimmt bereits zum zweiten Mal an der Darts-WM in London teil. PDC Europe

Jetzt wird es ernst für Niko Springer: Der Dartsspieler aus Siefersheim nimmt zum zweiten Mal an der Weltmeisterschaft in London teil. An diesem Dienstag bestreitet er seine Erstrundenpartie – und hat dabei ein klares Ziel vor Augen.

Seit 11. Dezember läuft die Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace. Auch viele deutsche Sportfans verfolgen das Spektakel im „Ally Pally“ seit Jahren intensiv. Im aus dem rheinhessischen Siefersheim stammenden Niko Springer nimmt zum zweiten Mal in Folge ein Akteur aus der Region an der WM in der britischen Hauptstadt teil.







