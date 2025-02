72 Teilnehmer erwartet Neue Sportart stellt sich in Bad Sobernheim vor 14.02.2025, 10:07 Uhr

i Frisbee-Scheiben fliegen am Sonntag durch Bad Sobernheim. Der TVS richtet ein Turnier im Disc Golf aus. Philipp Gruber

Rund um die Dümmler-Halle und auf dem Barfußpfad heißt es am Sonntag: Die Scheiben fliegen tief. Der TVS richtet ein Turnier im Disc-Golf aus.

Die Hessen-Tour im Disc-Golf macht am Sonntag Station in Bad Sobernheim. Bei der relativ neuen Sportart bespielen die Teilnehmer Bahnen mit einer Frisbeescheibe. Das Turnier, an dessen Vorbereitung der TV Bad Sobernheim schon seit einigen Wochen arbeitet, steigt auf den bereits festinstallierten Bahnen neben der Dümmler-Halle.

