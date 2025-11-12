SKM gewinnen in Kirchberg Münstermaifeld freut sich über Auswärtserfolg 12.11.2025, 09:37 Uhr

i Christian Jung (Foto) und die SK Münstermaifeld kehrten mit einem 3:0-Sieg vom TuS Kirchberg zurück. SKM/Killadt

Die Sportkegler Münstermaifeld sind mit einem Sieg von ihrer Auswärtspartie beim TuS Kirchberg zurückgekehrt.

Die Sportkegler Münstermaifeld haben das Bundesligaduell beim TuS Kirchberg mit 3:0 (5130:4978 Holz, 43:35 Wertungspunkte) gewonnen. Begünstigt wurde der Erfolg allerdings mit unerwartet großen Schwierigkeiten der Gastgeber. Der Startblock der Hausherren sorgt normalerweise für eine gute Ausgangssituation, doch die Kirchberger Matthias Bender (802 Holz) und Ferdinand Fuchs (858 Holz) blieben diesmal weit unter den eigenen Möglichkeiten.







Artikel teilen

Artikel teilen