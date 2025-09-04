Für die Sportkegler aus Münstermaifeld geht die Bundesligasaison mit einer Auswärtspartie los. Es ist für den Verein die 16. Saison im Oberhaus in Folge.

Für die Sportkegler (SK) Münstermaifeld beginnt an diesem Samstag ihre 16. Bundesligasaison in Folge. Die Maifelder gastieren beim KSC Hüttersdorf. Das erste Heimspiel steigt dann am Donnerstag, 11. September (19 Uhr), gegen SK Eifelland Gilzem auf der Kegelbahn in Münstermaifeld.

Seit dem Wiederaufstieg im Jahr 2009 spielt Münstermaifeld nun durchgängig in der Bundesliga: Dies soll nach Absicht von Mannschaftsführer Robert Heinichen auch so bleiben. Der Kader ist gegenüber der vorherigen Saison unverändert. Neben Heinichen werden Bernd Göbel, Volker Port, Mike Killadt, Thorsten Ragge und Christian Jung alles daran setzen, dass eine 17. Bundesligasaison folgen wird. Als Ergänzungsspieler stehen Mark Adams und Frank Trarbach bereit.

Münstermaifeld will auf keinen Fall in die Abstiegsrunde

Die Konkurrenz ist wie gewohnt groß. Zu den Favoriten auf den Meistertitel gehören neben SK Heiligenhaus auch KF Oberthal und SG Düsseldorfer Kegler. Daneben werden sicherlich der KSC Hüttersdorf und insbesondere die SK Eifelland Gilzem versuchen, ein Wörtchen mitzureden, um sich in aussichtsreicher Position nach der Hauptrunde zu etablieren.

Der SKV Trier musste in der Spielpause ein wenig Personalwechsel verkraften. Diese Lücke wird aber durch erfahrene Haudegen der zweiten Mannschaft aufgefüllt. Wie sich die beiden Aufsteiger CfK GW 65 Rösrath und der TuS Kirchberg einfinden werden, bleibt abzuwarten. Rösrath verfügt bereits über Erfahrung im Oberhaus, hat der Verein in den vergangenen Jahren doch immer wieder den Aufstieg geschafft.

Die Sportkegler aus Münstermaifeld sehen ihre realistische Chance zwischen Rang fünf und sechs, was auch den frühzeitigen Klassenverbleib bedeuten würde. Die anstrengende Abstiegsrunde möchte Münstermaifeld auf jeden Fall vermeiden. Nachdem es nun schon losgeht, steigt in Münstermaifeld dann am 30. September die Saisoneröffnung auf heimischen Bahnen mit den weiteren SKM-Mannschaften.