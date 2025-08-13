Die Väter starteten einst gemeinsam und erfolgreich im Rallyeauto. Christoph Schleimer (Obertiefenbach) drehte am Lenkrad, während ihm Thomas Fuchs (Holzappel) nicht die Leviten, sondern den Aufschrieb vorlas und navigierte. Beim ADAC GT4-Germany-Wochenende am Nürburgring traten nun ihre Söhne, beides Förderpiloten des ADAC Mittelrhein, erstmals im Auto gegeneinander an. Der 17-jährige Maximilian Schleimer nutzt die Sommerpause im Kartsport für einen GT4-Gaststart. „Das ist alles noch neu für mich. Die Dimension und das Fahrverhalten eines GT-Autos, nicht zuletzt, erstmals im Motorsport ein Dach über dem Kopf zu haben. Aber es macht Spaß.“

Gemeinsam mit Routinier Roland Froese teilte sich Schleimer junior das Cockpit des Toyota GR Supra GT4. Im Qualifying für das Rennen am Samstag fuhr er den Supra auf den 16. Startplatz der 23 Teams, das Rennen beendete er auf Rand 14. Beim Sonntagsrennen übernahm der Dritte in der Schaltkart-Europameisterschaft das Auto zur Halbzeit auf dem 14. Platz und konnte diese Position bis ins Ziel halten. „Mit meiner GT4-Premiere bin ich sehr zufrieden“, sagte Schleimer anschließend. „Es war beeindruckend, diese tolle Atmosphäre im Rahmen des DTM-Wochenendes zu erleben.“

Für Cedric Fuchs, den Youngster des AMC Arzbach, war es bereits das dritte von sechs Rennwochenendenden in der GT-Nachwuchsserie. Für ihn und sein Team SR-Motorsport by Schnitzelalm war es aber ein Wochenende zum Vergessen. Beim ersten Qualifying stellten Enrico Förderer / Jay Mo Härtling ihren Mercedes AMG GT4 wie bislang bei allen Rennen auf den ersten Platz, das Schnitzelalm-Schwesterauto mit den beiden Youngstern fuhr Joel Mesch, mit dem sich Fuchs das Cockpit teilt, auf den beachtlichen sechsten Platz. Der Veranstalter entschied anschließend, die Mercedes im Starterfeld mit 20 Kilogramm Zusatzgewicht auszustatten. „Das hat unsere gesamte Abstimmungsarbeit der Vortage zunichte gemacht“, erklärte Fuchs. Das Zusatzgewicht zeigte deutliche Wirkung. Förderer/Härtling retteten sich auf Platz fünf ins Ziel, Mesch übergab im Schwesterauto auf dem neunten Platz an Fuchs. Anschließend verlangsamten Technikprobleme die Fahrt, er konnte den GT4-Boliden auf dem 18. Platz ins Ziel retten. Die Sonntags-Quali beendete der Holzappeler auf Rang 13, bekannte aber selbstkritisch: „Ich habe keine gute Runde hinbekommen.“ Im Rennen konnte er zwei Plätze gut machen und übergab auf Rang elf an Mesch. Der musste dann nach Bremsproblemen bis ins Ziel wieder einen Platz an die nachrückende Konkurrenz abgeben. „Das war wirklich nicht unser Wochenende. Mit dem Mehrgewicht konnten wir nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Aber wir blicken nach vorn, es ist ja erst Halbzeit in der Saison“, fasste Fuchs zusammen.

Da war es auch nur ein schwacher Trost, dass Fuchs zur Saisonhalbzeit die Führung in der Rookie-Wertung für den besten Neueinsteiger verteidigen konnte. Die nächste Runde ist für Samstag, 23. August, auf dem Sachsenring vorgesehen.