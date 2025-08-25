Es gibt Veranstaltungen, auf die freuen sich Sportfans das ganze Jahr, weil sie ein Alleinstellungsmerkmal haben. Der Motocross in Hennweiler ist solch ein Event.

Der MSC Hennweiler feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen – und das mit der größten Veranstaltung seiner Vereinsgeschichte. Am Wochenende verwandelt sich die Naturstrecke „Herschbach“ in ein Mekka für Motocross-Fans aus ganz Deutschland und den Nachbarländern.

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Täglich sind Vereinsmitglieder und Helfer im Einsatz, um die rund 1500 Meter lange Strecke zu pflegen, zu optimieren und für das Großereignis vorzubereiten. „Wir haben die Strecke verbreitert, neue Überholmöglichkeiten geschaffen und für noch mehr Spannung gesorgt“, erklärt der Vorstand. Die Arbeiten reichen vom Streckenumbau über den Aufbau der Infrastruktur bis hin zur detaillierten Planung des Rennprogramms. Zahlreiche Sponsoren unterstützen das Jubiläumswochenende, ohne die ein Event dieser Größenordnung nicht möglich wäre.

An zwei Tagen geht es rund

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Südwest-Cups und der ADAC-Rheinland-Pfalz/Saar-Meisterschaft. In sechs verschiedenen Klassen – von den jüngsten Fahrern auf 50-ccm-Maschinen bis hin zu den leistungsstarken 450-ccm-Bikes – wird um Punkte und Pokale gekämpft. Die Zuschauer können sich auf spannende Starts, packende Zweikämpfe und volle Starterfelder freuen.

i Waghalsige Sprünge gehören zum Motocross dazu. Sebastian Schmitt

Der Sonntag gehört den ganz Großen des Sports: Gleich drei Läufe zur deutschen Meisterschaft stehen auf dem Programm. Die besten Piloten Deutschlands und internationale Spitzenfahrer treten in den Klassen 125 ccm Jugend, Quad und Seitenwagen gegeneinander an. Die Besucher dürfen sich auf atemberaubende Sprünge, anspruchsvolle Kurven und nervenaufreibende Überholmanöver freuen – Motorsport auf höchstem Niveau.

Zahlreiche Helfer im Einsatz

Die Durchführung einer solchen Veranstaltung erfordert enorme Organisation. Neben der sportlichen Vorbereitung sind etliche Aufgaben im Hintergrund zu bewältigen: Streckensicherung, Zeitnahme, Fahrerlager-Organisation, Catering und Besucherlenkung. Zahlreiche freiwillige Helfer aus Verein und Umfeld werden an beiden Tagen im Einsatz sein.

Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste am Samstagabend: Die große After-Race-Party lädt Fahrer, Helfer und Fans ein, den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen – mit Musik, guter Stimmung und vielen Benzingesprächen.

Zusammenhalt v on 1975 bis heute

Der MSC Hennweiler wurde 1975 gegründet und ist seitdem fester Bestandteil der Motocross-Szene in Rheinland-Pfalz. Von einer kleinen, regional genutzten Strecke entwickelte sich der Verein zu einem professionellen Motorsportstandort, der regelmäßig Fahrer aus dem gesamten Bundesgebiet anzieht. Neben der Förderung des Nachwuchses steht auch der Zusammenhalt im Verein im Mittelpunkt.

Mit dem Jubiläumswochenende setzt der MSC Hennweiler ein sportliches Ausrufezeichen – und bietet ein Motorsportfest für Jung und Alt.