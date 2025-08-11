Die DTM war zu Gast in der Eifel - und das Deutsche Tourenwagenmasters zeigte am Nürburgring mit einem neuen Anstrich seine große Wirkung auf das Publikum.

Traditionell beginnt die zweite Saisonhälfte des Deutschen Tourenwagenmasters (DTM) nach insgesamt acht Rennen im August am Nürburgring. Und der Re-Start in der Eifel nach der Sommerpause hatte es auch in diesem Jahr in sich: zwei packende Rennen mit je einem Doppelsieg für Ferrari und BMW Schubert-Motorsport. Dazu ein zunächst entthronter Spitzenreiter im Gesamtklassement, der sich seine Top-Position einen Tag später wieder zurückeroberte. Zudem packender Motorsport im Rahmenprogramm. Der ADAC, der die DTM jetzt im dritten Jahr ausrichtet, hat dem einstigen „Sorgenkind“, als das er die Serie übernommen hatte, offenbar eine verheißungsvolle Zukunft beschert.

Auer ist der große Sieger

Lucas Auer (Mercedes-AMG) war der Gewinner dieses Ring-Wochenendes. Auch wenn es für den Österreicher, der als Spitzenreiter in die Eifel gekommen war, weder am Samstag noch am Sonntag zu einem Sieg reichte. Doch mit Rang drei im zehnten Saisonrennen am Sonntag rettete er einen Vorsprung von acht Zählern auf den Briten Jack Aitken (Ferrari, 129). Der Ferrari-Doppelsieg Aitkens vor seinem Landsmann Ben Green hatte diesem zunächst Rang eins im Gesamtklassement beschert. Doch Auer, dem Neffen von Ex-DTM-Boss Gerhard Berger, genügte am Sonntag sein Podiumsplatz hinter den beiden BMW-Piloten René Rast und Marco Wittmann, um seine Titelambitionen zu untermauern. Die beiden engen Rennen sorgten zudem für eine grandiose Stimmung unter den insgesamt 78.000 Besuchern des Wochenendes.

Zum neuen Konzept der Serie, über deren Fortbestehen nach dem Rückzug des österreichischen Unternehmers und Ex-Formel-1-Rennfahrers Berger 2022 als Boss des DTM-Ausrichters ITR erhebliche Zweifel bestanden hatten, gehört auch ein breit aufgestelltes Rahmenprogramm. So wie zusätzliche Rennserien, die vor allen Dingen jungen Talenten den Weg in hochklassigen Formel- und Tourenwagensport ebnen sollen. Dazu erweisen sich Showelemente und ein farbenfrohes Fahrerlager als ideale Gelegenheit für Familien, bei akzeptablen Preisen „die bunten Flitzer“ zu bestaunen.

Neue Aufmachung der Serie als Gewinn

Die DTM hat, seit München das Sagen hat, einen neuen, populäreren Anstrich erhalten. 24 technisch zwar unterschiedliche, aber von der Leistung her fast identische GT3-Renner von neun verschiedenen Herstellern haben das triste Zweier- oder Dreierlei von Audi, Mercedes und BMW abgelöst. Den damals sorgfältig gepflegten elitären Anstrich hat die „neue DTM“ inzwischen abgelegt.

Das Gastspiel in der Eifel war ein weiterer Beweis dafür, dass der Nürburgring mit seinen beiden verschiedenen Rennstrecken ein idealer Standort für Motorsport mit breiter Publikumsakzeptanz ist. Und dass er, unbeeindruckt von immer wieder angemahnten Forderungen nach einer Formel-1-Rückkehr, seine Vermarktungsmöglichkeiten mit attraktiven Events abseits der Nordschleife und des Grand-Prix-Kurses professionell zu nutzen versteht.