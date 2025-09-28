Heimische Rennfahrer stark Zils und Nett-Brüder feiern Klassensiege auf dem Ring Jürgen C. Braun 28.09.2025, 11:41 Uhr

i Er war auf dem Nürburgring wieder einmal doppelt im Einsatz: der Bendorfer Daniel Zils im Porsche Cayman S und hier im BMW 330i. Ottmar Arenz

Im Schatten des vierfachen Formel 1-Weltmeisters Max Verstappen fuhren die heimischen Motorsportler beim vorletzten Rennen der Langstreckenserie mehrere Klassensiege ein.

Beim neunten und vorletzten Lauf der Nürburgring Langstreckenserie (NLS) in diesem Jahr, dem 57. ADAC Barbarossapreis, drehte sich vieles, aber längst nicht alles, um den Gesamtsieger, den vierfachen Formel 1-Weltmeister Max Verstappen. Denn auch die heimischen Motorsportler fuhren abseits des großen Spektakels um den Ferrari 296 GT3 mit der Nummer 31 ihr eigenes Rennen und hatten dort Erfolge zu verzeichnen.







