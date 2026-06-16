Nürburgring Classic 
Zeitreise in die Geschichte des Motorsports
Auf der Nordschleife, hier zwischen Hatzenbach und Quiddelbacher Höhe, waren die "Pre-Wars", Fahrzeuge aus der Zeit vor dem Zwei
Auf der Nordschleife, hier zwischen Hatzenbach und Quiddelbacher Höhe, waren die "Pre-Wars", Fahrzeuge aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg, unterwegs.
Jürgen C. Braun

Die Eifelrennstrecke ist auch in diesem Jahr Austragungsort zahlreicher Veranstaltungsformate des historischen Motorsports. Den Anfang machte die Nürburgring Classic.

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Fast 25.000 Zuschauer waren am Wochenende Zeuge des Auftakts zur Saison der historischen Veranstaltungen in diesem Jahr am Nürburgring. Auf vier und auf zwei Rädern wird die emotionale Geschichte der vergangenen Jahre und Jahrzehnte wieder bei vielen Events mit Leben gefüllt – die Nürburgring Classic waren ein mitreißender „Opener“ dafür.

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