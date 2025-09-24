GT World Challenge Europe Zähes Wochenende für Luca Stolz beim Sprint Finale Jürgen Augst 24.09.2025, 11:10 Uhr

i Luca Stolz erlebte beim Sprint Cup Finale der GT World Challenge Europe in Valencia ein eher enttäuschendes Rennwochenende. Jürgen Augst. Jürgen Augst/AMG Motorsport/byJ

Der finale Sprintlauf der GT World Challenge Europe ging in Valencia über die Bühne. Der Brachbacher Luca Stolz erwischte mit seinem Teamkollegen ein gebrauchtes Wochenende und gab sich enttäuscht.

Runde neun der GT World Challenge Europe ging am Wochenende als fünfter und somit finaler Lauf zum Sprint Cup der Serie, auf der Strecke des ’Circuit Ricardo Tormo’ im spanischen Valencia über die Bühne. Auf der rund vier Kilometer langen Strecke an der Balearenküste Spaniens gingen zum Finalwochenende erneut 39 GT3 Teams in den beiden einstündigen Rennen am Samstag und Sonntagnachmittag an den Start.







Artikel teilen

Artikel teilen